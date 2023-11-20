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В Госдуме предложили ввести дополнительную неделю отпуска для имеющих детей мобилизованных

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить до 35 дней годовой отпуск мобилизованных, имеющих на иждивении детей. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время призванные по мобилизации военнослужащие — участники Специальной военной операции на Украине имеют право на отпуск сроком 28 дней в течение года службы (14 дней раз в полгода).

Как уточнил Сухарев, данное положение применяется универсально. Независимо от того, имеет ли мобилизованный военнослужащий семью и детей либо не состоит в официальном браке и является бездетным, срок отдыха от службы будет равный.

Статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей», — заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребёнок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения.

Ранее Госдума приняла проект закона о страховых выплатах фактическим воспитателям погибших на СВО бойцов.

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