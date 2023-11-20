В Госдуме предложили ввести дополнительную неделю отпуска для имеющих детей мобилизованных

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить до 35 дней годовой отпуск мобилизованных, имеющих на иждивении детей. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время призванные по мобилизации военнослужащие — участники Специальной военной операции на Украине имеют право на отпуск сроком 28 дней в течение года службы (14 дней раз в полгода).

Как уточнил Сухарев, данное положение применяется универсально. Независимо от того, имеет ли мобилизованный военнослужащий семью и детей либо не состоит в официальном браке и является бездетным, срок отдыха от службы будет равный.

Статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей», — заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребёнок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения.

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