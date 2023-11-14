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Госдума приняла законопроект о страховых выплатах фактическим воспитателям погибших на СВО бойцов

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Государственная дума приняла внесённый рабочей группой по вопросам специальной военной операции законопроект о восстановлении страховых выплат фактическим воспитателям бойцов, погибших в ходе СВО.
Госдума приняла законопроект о страховых выплатах фактическим воспитателям погибших на СВО бойцов
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводятся в Telegram-канале рабочей группы. 

Парламентарий объяснил, что инициатива устраняет правовые нестыковки, а также предоставляет право таким людям получать страховые выплаты по всем случаям, начиная с 11 августа 2020 года.

«Получилось так, что почти два года бабушки и дедушки, старшие братья и сёстры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты», — сказал Турчак.

По его словам, в том числе страховые выплаты не получали потерявшие своих близких в первые полгода СВО. 

Он отметил, что рабочая группа обратила на это внимание в одном из докладов президенту России Владимиру Путину.

«Сегодня же этот вопрос решён. Страховые выплаты будут сделаны, долг государства перед этими людьми будет исполнен» — подчеркнул Турчак.

В начале ноября сообщалось, что участники рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Государственную думу поправки, которые предоставят преимущество участникам СВО и их детям при поступлении в колледжи и техникумы.

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