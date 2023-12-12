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Терапевт Мифтахова дала советы по восстановлению режима сна

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Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова рассказала, как восстановить режим сна.
Терапевт Мифтахова дала советы по восстановлению режима сна
  • Gettyimages.ru
  • © EllenaZ

«Циркадные нарушения сна происходят, когда мы не можем лечь спать в тот момент, когда у организма есть в этом потребность, из-за чего периоды сна и бодрствования наступают в неподходящее время», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, исправить ситуацию можно через воздействие на выработку мелатонина.

«Если нам нужно раньше проснуться, мы воздействуем мягким солнечным светом, что подавляет продукцию мелатонина и, соответственно, будет легче проснуться. А отойти ко сну в нужное время помогут приглушённый свет или шторы blackout за два часа до сна», — пояснила Мифтахова.

Она добавила, что также можно отказаться от напитков с кофеином во второй половине дня.

Ранее руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра «МЕДСИ» на Красной Пресне врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова дала рекомендации, как не проспать Новый год.

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