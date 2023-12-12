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Муфтий Крганов назвал оправданным выдворение потушивших вечный огонь

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Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что выдворение из России за миграционные нарушения является оправданным.
Муфтий Крганов назвал оправданным выдворение потушивших вечный огонь
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он отметил, что осквернение священных для России символов, например Вечного огня, заслуживает наказания.

По его словам, во время проверки правоохранительные органы установили, что обе семьи проживают на российской территории с нарушением миграционного законодательства.

«Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — цитирует его ТАСС. 

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство полиции о выдворении семей детей, забросавших снегом вечный огонь в Красном Селе.

До этого стало известно, что семьи затушивших вечный огонь в Петербурге детей незаконно проживают на территории России.

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