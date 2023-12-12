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Путин уверен, что Запад возобновит работу с Россией по линии Конституционного суда

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Запад со временем возобновит участие в международных конференциях по линии Конституционного суда России. 

В ходе встречи с судьями Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий и конференций.

Глава государства отметил, что последнюю подобную конференцию посетили представители многих государств.

Также Путин прокомментировал отсутствие в их числе представителей стран Запада. 

«Бог с ними, у них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят своё участие», — сказал президент.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

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