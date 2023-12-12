Путин уверен, что Запад возобновит работу с Россией по линии Конституционного суда
В ходе встречи с судьями Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий и конференций.
Глава государства отметил, что последнюю подобную конференцию посетили представители многих государств.
Также Путин прокомментировал отсутствие в их числе представителей стран Запада.
«Бог с ними, у них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят своё участие», — сказал президент.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.