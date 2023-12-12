Володин: Конституция определила приоритеты развития России

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

«Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации. Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства», — говорится в его заявлении на сайте Госдумы.

Он также добавил, что нормы обновлённой Конституции России позволяют «преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение её суверенитета, защиту прав и свобод» граждан.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конституцию нет смысла менять, однако точечные изменения в неё стоит внести.