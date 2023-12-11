Медведев допустил точечные изменения в Конституции России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конституцию нет смысла менять, однако точечные изменения в неё стоит внести.

Выступая на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, Медведев заявил, что дополнительная настройка основного закона России точно будет.

«А новую Конституцию, мне кажется, пока нет смысла обсуждать», — цитирует его ТАСС.

Зампред Совбеза России также отметил, что Конституция — это консервативный документ и вносить поправки в него следует с максимальной аккуратностью.

Помимо этого, Медведев заявил, что за 30 лет своего существования Конституция Российской Федерации доказала свою работоспособность.