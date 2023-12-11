Медведев допустил точечные изменения в Конституции России
- РИА Новости
Выступая на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, Медведев заявил, что дополнительная настройка основного закона России точно будет.
«А новую Конституцию, мне кажется, пока нет смысла обсуждать», — цитирует его ТАСС.
Зампред Совбеза России также отметил, что Конституция — это консервативный документ и вносить поправки в него следует с максимальной аккуратностью.
Помимо этого, Медведев заявил, что за 30 лет своего существования Конституция Российской Федерации доказала свою работоспособность.