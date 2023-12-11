Медведев: конституция России за 30 лет доказала свою работоспособность

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что за 30 лет своего существования Конституция Российской Федерации доказала свою работоспособность.

Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Как отметил Медведев, несмотря на то, что конституция — это не застывший документ, она не должна часто приниматься или обновляться.

«У нас этой конституции 30 лет, она в целом себя показала как действующий инструмент, юридический документ, которым определяются права, свободы, обязанности граждан нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что за всё время действия российская конституция доказала свою работоспособность.

Ранее стало известно, что в Москве во вторник, 12 декабря, состоится благотворительный концерт для детей из новых регионов по случаю Дня Конституции Российской Федерации.