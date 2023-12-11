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Медведев: конституция России за 30 лет доказала свою работоспособность

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что за 30 лет своего существования Конституция Российской Федерации доказала свою работоспособность.
Медведев: конституция России за 30 лет доказала свою работоспособность
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Как отметил Медведев, несмотря на то, что конституция — это не застывший документ, она не должна часто приниматься или обновляться.

«У нас этой конституции 30 лет, она в целом себя показала как действующий инструмент, юридический документ, которым определяются права, свободы, обязанности граждан нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что за всё время действия российская конституция доказала свою работоспособность.

Ранее стало известно, что в Москве во вторник, 12 декабря, состоится благотворительный концерт для детей из новых регионов по случаю Дня Конституции Российской Федерации.

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