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В Москве в честь Дня Конституции пройдёт концерт для детей из новых регионов

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В Москве во вторник, 12 декабря, состоится благотворительный концерт для детей из новых регионов по случаю Дня Конституции Российской Федерации. Организаторы концерта — музыкальный телеканал RU.TV и лейбл Юрия Киселёва Rocket Records.
В Москве в честь Дня Конституции пройдёт концерт для детей из новых регионов
  • Gettyimages.ru

Праздник объединит молодые таланты с присоединённых территорий, а также звёзд российской эстрады, среди которых Джанго, Аркаша, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Akmal.

Зрителями концерта станут дети с новоприсоединённых территорий, говорится в пресс-релизе «Русской Медиагруппы».

В рамках мероприятия будут вручены сертификаты на 1 млн рублей близким бойцов, которые смогли подбить в зоне спецоперации тяжёлую бронетехнику западного производства.

Также одна из больниц получит в дар от организаторов автомобиль скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой Граммофон». Шоу открыла группа «Земляне» вместе со своим основателем Владимиром Киселёвым.

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