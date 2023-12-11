В Москве в честь Дня Конституции пройдёт концерт для детей из новых регионов
- Gettyimages.ru
Праздник объединит молодые таланты с присоединённых территорий, а также звёзд российской эстрады, среди которых Джанго, Аркаша, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Akmal.
Зрителями концерта станут дети с новоприсоединённых территорий, говорится в пресс-релизе «Русской Медиагруппы».
В рамках мероприятия будут вручены сертификаты на 1 млн рублей близким бойцов, которые смогли подбить в зоне спецоперации тяжёлую бронетехнику западного производства.
Также одна из больниц получит в дар от организаторов автомобиль скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой Граммофон». Шоу открыла группа «Земляне» вместе со своим основателем Владимиром Киселёвым.