В Москве вручили премию «Золотой Граммофон»
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
«Я хотел бы сказать, что вы, дорогие друзья, каждый в своей мере — участники доброго дела. Сегодня сбор от концерта пойдёт полностью на детские госпитали в Луганской области», — заявил Киселёв.
На сцену также вышли военные — участники СВО, которым Владимир Киселёв и Ирина Дубцова вручили сертификаты за подбитые танки западного производства.
Специальные номера представили Елена Север, Владимир Киселёв-младший и Юрий Киселёв.
Кроме того, композицию «Русские идут» исполнили Лариса Долина, группа «Земляне», Елена Север, Митя Фомин, Хабиб, Наталья Покровская, Владимир Киселёв-младший и Юрий Киселёв.
Провели церемонию Филипп Киркоров и Дмитрий Хрусталёв, а также ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.
В число лауреатов премии вошли Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Хабиб, Наталья Подольская, «Чай вдвоём», Митя Фомин, Artik & Asti, Emin, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан.