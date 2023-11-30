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В Москве вручили премию «Золотой Граммофон»

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В Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой Граммофон». Шоу открыла группа «Земляне» вместе со своим основателем Владимиром Киселёвым.
В Москве вручили премию «Золотой Граммофон»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Я хотел бы сказать, что вы, дорогие друзья, каждый в своей мере — участники доброго дела. Сегодня сбор от концерта пойдёт полностью на детские госпитали в Луганской области», — заявил Киселёв.

На сцену также вышли военные — участники СВО, которым Владимир Киселёв и Ирина Дубцова вручили сертификаты за подбитые танки западного производства.

Специальные номера представили Елена Север, Владимир Киселёв-младший и Юрий Киселёв.

Кроме того, композицию «Русские идут» исполнили Лариса Долина, группа «Земляне», Елена Север, Митя Фомин, Хабиб, Наталья Покровская, Владимир Киселёв-младший и Юрий Киселёв.

Провели церемонию Филипп Киркоров и Дмитрий Хрусталёв, а также ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.

В число лауреатов премии вошли Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Хабиб, Наталья Подольская, «Чай вдвоём», Митя Фомин, Artik & Asti, Emin, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан.

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