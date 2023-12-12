На Кубани с участка жительницы спилили 50-летнюю ель и увезли на площадь

У жительницы Горячегорска в Красноярском крае с участка забрали ель, чтобы поставить её на городскую площадь в соседнем Шарыпове. Как рассказала RT Ольга Пенькова, она что узнала о спиле 50-летнего дерева от соседей.

«Почему было выбрано именно это дерево, я не понимаю. Его сажала наша мама в середине 1970-х, мы поливали его, ухаживали... Для меня она [ель] всегда была памятью о маме, которая умерла год назад», — сказала собеседница.

Как уточнила женщина, рабочие отправили её разбираться к главе посёлка, но тот заявил, что дерево якобы гнилое. Ольга отметила, что не понимает тогда, почему ель поставили в соседнем городе.

В комментарии RT глава Горячегорска Фёдор Крылов сказал, что на дерево жаловались соседи, его спилили из соображений безопасности (высота ели более 20 м), а спросить разрешения у хозяйки участка он не мог, так как не знал номер её телефона. Красноярская полиция уже начала проверку.

Ранее женщина в Челябинской области обвинила городские власти в краже её ели.

В соцсетях она заявила, что они с мужем посадили дерево 41 год назад на участке родственников, однако дерево срубили для главной городской площади к новогодним праздникам.

Власти после этого предложили жительнице компенсацию.