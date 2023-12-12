На Кубани с участка жительницы спилили 50-летнюю ель и увезли на площадь
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«Почему было выбрано именно это дерево, я не понимаю. Его сажала наша мама в середине 1970-х, мы поливали его, ухаживали... Для меня она [ель] всегда была памятью о маме, которая умерла год назад», — сказала собеседница.
Как уточнила женщина, рабочие отправили её разбираться к главе посёлка, но тот заявил, что дерево якобы гнилое. Ольга отметила, что не понимает тогда, почему ель поставили в соседнем городе.
В комментарии RT глава Горячегорска Фёдор Крылов сказал, что на дерево жаловались соседи, его спилили из соображений безопасности (высота ели более 20 м), а спросить разрешения у хозяйки участка он не мог, так как не знал номер её телефона. Красноярская полиция уже начала проверку.
Ранее женщина в Челябинской области обвинила городские власти в краже её ели.
В соцсетях она заявила, что они с мужем посадили дерево 41 год назад на участке родственников, однако дерево срубили для главной городской площади к новогодним праздникам.
Власти после этого предложили жительнице компенсацию.