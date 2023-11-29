Власти Челябинской области объяснили ситуацию со срубленным на праздники деревом
- РИА Новости
Глава района Вадим Сергеев рассказал, что ель стояла на участке, собственница которого умерла, а в наследство никто не вступил. Это была бесхозная территория, и администрация нашла на ней ёлку для украшения ледового городка.
Сергеев добавил, что уже запланировал встречу с обвинившей власти родственницей покойной хозяйки земли.
Письменную претензию она не подавала, но власти сделают «компенсационную высадку елей на данном участке».