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Власти Челябинской области объяснили ситуацию со срубленным на праздники деревом

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Женщина в Челябинской области обвинила городские власти в краже её ели. В соцсетях она заявила, что они с мужем посадили дерево 41 год назад на участке родственников, однако дерево срубили для главной городской площади к новогодним праздникам. В местной администрации объяснили ситуацию RT.
Власти Челябинской области объяснили ситуацию со срубленным на праздники деревом
  • РИА Новости

Глава района Вадим Сергеев рассказал, что ель стояла на участке, собственница которого умерла, а в наследство никто не вступил. Это была бесхозная территория, и администрация нашла на ней ёлку для украшения ледового городка.

Сергеев добавил, что уже запланировал встречу с обвинившей власти родственницей покойной хозяйки земли.

Письменную претензию она не подавала, но власти сделают «компенсационную высадку елей на данном участке».

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