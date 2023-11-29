Власти Челябинской области предложили жительнице компенсацию за срубленную ель
- РИА Новости
«Ей предложили подумать и решить, в каком месте города администрации высадить ели в качестве компенсации. И пригласили принять участие. Возможно, их высадят в центре города в виде аллей, если она захочет», — сказал собеседник.
Ранее женщина в Челябинской области обвинила городские власти в краже её ели.
В соцсетях она заявила, что они с мужем посадили дерево 41 год назад на участке родственников, однако дерево срубили для главной городской площади к новогодним праздникам.