Путин подписал закон о штрафах за нарушения при работе с биометрией

Нарушения при обращении с биометрическими персональными данными повлекут за собой наложение административного штрафа на сумму до 1 млн рублей. Соответствующий закон подписал 12 декабря президент России Владимир Путин.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, в то время как для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В документе уточняется, что составлять протоколы о подобных правонарушениях, а также заниматься их рассмотрением в рамках своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, упрощающий создание промышленных парков в новых регионах России.