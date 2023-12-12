Путин подписал закон о штрафах за нарушения при работе с биометрией
- globallookpress.com
Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, в то время как для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
В документе уточняется, что составлять протоколы о подобных правонарушениях, а также заниматься их рассмотрением в рамках своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, упрощающий создание промышленных парков в новых регионах России.