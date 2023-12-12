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Путин подписал закон о штрафах за нарушения при работе с биометрией

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Нарушения при обращении с биометрическими персональными данными повлекут за собой наложение административного штрафа на сумму до 1 млн рублей. Соответствующий закон подписал 12 декабря президент России Владимир Путин.
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при работе с биометрией
  • globallookpress.com

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, для должностных лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, в то время как для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В документе уточняется, что составлять протоколы о подобных правонарушениях, а также заниматься их рассмотрением в рамках своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, упрощающий создание промышленных парков в новых регионах России.

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