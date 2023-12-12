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Путин подписал закон, упрощающий создание промпарков в новых регионах России

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Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом, предусматривающим упрощение до 2028 года создания промышленных парков, а также кластеров и технопарков в новых регионах страны.
Путин подписал закон, упрощающий создание промпарков в новых регионах России
  • globallookpress.com

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, закон обеспечивает возможности создания и развития подобных парков с использованием мер господдержки в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

В период до 2028 года требования к соответствующим паркам и кластерам в указанных регионах и их управляющим компаниям будет устанавливать правительство России.

Ранее сообщалось, что глава государства ратифицировал соглашение с Республикой Беларусь о совместных боевых центрах.

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