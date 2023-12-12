Путин подписал закон, упрощающий создание промпарков в новых регионах России
- globallookpress.com
Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, закон обеспечивает возможности создания и развития подобных парков с использованием мер господдержки в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.
В период до 2028 года требования к соответствующим паркам и кластерам в указанных регионах и их управляющим компаниям будет устанавливать правительство России.
Ранее сообщалось, что глава государства ратифицировал соглашение с Республикой Беларусь о совместных боевых центрах.