Путин подписал закон, упрощающий создание промпарков в новых регионах России

Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом, предусматривающим упрощение до 2028 года создания промышленных парков, а также кластеров и технопарков в новых регионах страны.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, закон обеспечивает возможности создания и развития подобных парков с использованием мер господдержки в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

В период до 2028 года требования к соответствующим паркам и кластерам в указанных регионах и их управляющим компаниям будет устанавливать правительство России.

Ранее сообщалось, что глава государства ратифицировал соглашение с Республикой Беларусь о совместных боевых центрах.