Беглов в День Конституции России напомнил об исторической роли Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 декабря поздравил жителей города с 30-летием со дня принятия российской Конституции.

«С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы в истории российского государства. Наш город был инициатором многих законодательных преобразований… Петербуржцев всегда отличала высокая гражданская сознательность, уважение к закону и правовая культура», — цитирует Беглова сайт kp.ru.

Губернатор, в частности, пожелал горожанам трудовых успехов на благо России и Петербурга.

Со своей стороны, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День Конституции напомнил жителям Ямала, что основной закон государства обеспечивает стабильность и развитие общества. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Он гарантирует права и свободы, утверждает верховенство закона, защищает главные ценности России», — отметил он.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.