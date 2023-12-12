RT в Telegram
Подпишись

Беглов в День Конституции России напомнил об исторической роли Петербурга

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 декабря поздравил жителей города с 30-летием со дня принятия российской Конституции.
Беглов в День Конституции России напомнил об исторической роли Петербурга
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы в истории российского государства. Наш город был инициатором многих законодательных преобразований… Петербуржцев всегда отличала высокая гражданская сознательность, уважение к закону и правовая культура», — цитирует Беглова сайт kp.ru.

Губернатор, в частности, пожелал горожанам трудовых успехов на благо России и Петербурга.

Со своей стороны, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День Конституции напомнил жителям Ямала, что основной закон государства обеспечивает стабильность и развитие общества. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Он гарантирует права и свободы, утверждает верховенство закона, защищает главные ценности России», — отметил он.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить