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Губернатор Приморья Кожемяко обратился к жителям региона в День Конституции

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.
Губернатор Приморья Кожемяко обратился к жителям региона в День Конституции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Конституция России даёт возможность стране развиваться независимо и самостоятельно. А нормы, отражённые в документе, служат крепкой опорой в повседневной жизни для каждого жителя страны, сказано в тексте.

Кожемяко отметил, что, опираясь на положения основного закона, Приморье стремится к устойчивому социально-экономическому подъёму и повышению уровня благосостояния жителей. На территории края появляются новые предприятия, а города и сёла благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и краевой программы «1000 дворов». В регионе строится жильё, развивается медицина и образование.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в День Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

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