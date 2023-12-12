Губернатор Приморья Кожемяко обратился к жителям региона в День Конституции
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Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Конституция России даёт возможность стране развиваться независимо и самостоятельно. А нормы, отражённые в документе, служат крепкой опорой в повседневной жизни для каждого жителя страны, сказано в тексте.
Кожемяко отметил, что, опираясь на положения основного закона, Приморье стремится к устойчивому социально-экономическому подъёму и повышению уровня благосостояния жителей. На территории края появляются новые предприятия, а города и сёла благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и краевой программы «1000 дворов». В регионе строится жильё, развивается медицина и образование.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в День Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.