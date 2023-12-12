Губернатор Моор напомнил россиянам о важности поправок в Конституцию 2020 года

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём Конституции, 12 декабря.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

В тексте обращения он отметил, что Конституция выступает для россиян стратегическим ориентиром, основой государственности.

«Три года назад мы с вами поддержали инициативу президента о внесении поправок в Конституцию. И оценивая сегодняшнюю ситуацию, мы видим подтверждение своевременности и необходимости принятых тогда решений», — подчеркнул Моор.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также выпустил обращение к жителям области по случаю 30-летия со дня принятия основного закона. Он отметил, что страна встречает юбилей «на судьбоносном этапе своей истории», пишет sovainfo.ru.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.