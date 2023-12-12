В приморском Роспотребнадзоре рассказали о профилактике микоплазменной инфекции
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Микоплазменная пневмония — заболевание, которое давно изучено. При правильном лечении оно легко поддаётся стандартной терапии и быстро проходит», — заявила главный специалист отдела эпиднадзора Марина Шикалова.
Как отметили в ведомстве, достаточно мыть руки с мылом после посещения общественных мест, а в местах массового скопления людей носить маску.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT об особенностях протекания микоплазменной инфекции.