В приморском Роспотребнадзоре рассказали о профилактике микоплазменной инфекции

В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю дали рекомендации и рассказали о мерах профилактики микоплазменной инфекции.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Микоплазменная пневмония — заболевание, которое давно изучено. При правильном лечении оно легко поддаётся стандартной терапии и быстро проходит», — заявила главный специалист отдела эпиднадзора Марина Шикалова.

Как отметили в ведомстве, достаточно мыть руки с мылом после посещения общественных мест, а в местах массового скопления людей носить маску.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT об особенностях протекания микоплазменной инфекции.