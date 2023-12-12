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В Челябинске задержаны двое подозреваемых в заказном убийстве

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В Челябинске сотрудники уголовного розыска при содействии СОБР «Гром» задержали двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении заказного убийства 43-летнего жителя Воронежа 17 ноября.
В Челябинске задержаны двое подозреваемых в заказном убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии.

«В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трёх подозреваемых в заказном убийстве, совершённом 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в серии нападений на прохожих.

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