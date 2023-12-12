В Челябинске задержаны двое подозреваемых в заказном убийстве
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии.
«В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трёх подозреваемых в заказном убийстве, совершённом 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным МВД России по Воронежской области, третий подозреваемый 44 лет задержан на территории Приморского края.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в серии нападений на прохожих.