Губернатор Никитин заявил о важности Конституции
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.
«В основном законе отразились воля нашего народа к свободе и независимости, уважение к наследию и традициям предков, стремление строить единую страну и вместе стремиться к благополучию», — сказал Никитин в своём поздравлении к жителям региона.
Он также отметил, что Конституция регулирует все стороны жизни, касается каждой отрасли и сферы.
«В этот праздник хочу пожелать каждому из нас всегда помнить о принципах, заложенных в Конституции, и быть ответственным гражданином, стремящимся к процветанию своей Родины!» — заключил губернатор.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.