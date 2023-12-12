Губернатор Никитин заявил о важности Конституции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Конституции и заявил, что основной закон страны заложил основы для будущего развития России и определил базовые принципы жизни общества.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.

«В основном законе отразились воля нашего народа к свободе и независимости, уважение к наследию и традициям предков, стремление строить единую страну и вместе стремиться к благополучию», — сказал Никитин в своём поздравлении к жителям региона.

Он также отметил, что Конституция регулирует все стороны жизни, касается каждой отрасли и сферы.

«В этот праздник хочу пожелать каждому из нас всегда помнить о принципах, заложенных в Конституции, и быть ответственным гражданином, стремящимся к процветанию своей Родины!» — заключил губернатор.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.