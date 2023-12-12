RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Никитин заявил о важности Конституции

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Конституции и заявил, что основной закон страны заложил основы для будущего развития России и определил базовые принципы жизни общества.
Губернатор Никитин заявил о важности Конституции
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.

«В основном законе отразились воля нашего народа к свободе и независимости, уважение к наследию и традициям предков, стремление строить единую страну и вместе стремиться к благополучию», — сказал Никитин в своём поздравлении к жителям региона.

Он также отметил, что Конституция регулирует все стороны жизни, касается каждой отрасли и сферы.

«В этот праздник хочу пожелать каждому из нас всегда помнить о принципах, заложенных в Конституции, и быть ответственным гражданином, стремящимся к процветанию своей Родины!» — заключил губернатор.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить