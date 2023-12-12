Полпред Якушев поздравил жителей Урала с Днём Конституции

Полпред президента Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с 30-летием действующей Конституции России.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Принятие основного закона подвело черту под периодом неопределённости и потрясений. Одобрив Конституцию на референдуме, граждане поддержали создание нового, суверенного и сильного российского государства», — заявил Якушев.

Он также отметил, что Конституция устанавливает разумный баланс между интересами человека и государства, центра и регионов, правами и ответственностью всех ветвей власти.

«Уверен, Конституция и в дальнейшем поможет нам развиваться успешно и динамично, быть открытой, уверенной в себе и привлекательной для жизни страной», — сказал Якушев.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.