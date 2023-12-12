Депутат Крашенинников перечислил важнейшие нормы Конституции России
В интервью «Парламентской газете» он выразил мнение, что ядром Конституции является глава вторая — о правах и свободах человека и гражданина.
«Очень важны нормы о работе государственных органов и их взаимодействии. В документе есть главы о президенте, правительстве, Госдуме, Совете Федерации, субъектах Федерации», — перечислил Крашенинников.
Он также напомнил, что в 2020 году был принят ряд поправок к основному закону. Одной из целей их принятия было повышение эффективности органов государственной власти и их взаимодействия.
«Например, мы закрепили обязательную индексацию пенсий. До этого при обсуждении федерального бюджета каждый раз с Минфином решали, нужно ли индексировать пенсии и на сколько», — отметил депутат.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.