RT в Telegram
Подпишись

Депутат Крашенинников перечислил важнейшие нормы Конституции России

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в День конституции Российской Федерации, 12 декабря, перечислил важные положения основного закона.

В интервью «Парламентской газете» он выразил мнение, что ядром Конституции является глава вторая — о правах и свободах человека и гражданина.

«Очень важны нормы о работе государственных органов и их взаимодействии. В документе есть главы о президенте, правительстве, Госдуме, Совете Федерации, субъектах Федерации», — перечислил Крашенинников.

Он также напомнил, что в 2020 году был принят ряд поправок к основному закону. Одной из целей их принятия было повышение эффективности органов государственной власти и их взаимодействия.

«Например, мы закрепили обязательную индексацию пенсий. До этого при обсуждении федерального бюджета каждый раз с Минфином решали, нужно ли индексировать пенсии и на сколько», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить