Депутат Крашенинников перечислил важнейшие нормы Конституции России

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в День конституции Российской Федерации, 12 декабря, перечислил важные положения основного закона.

В интервью «Парламентской газете» он выразил мнение, что ядром Конституции является глава вторая — о правах и свободах человека и гражданина.

«Очень важны нормы о работе государственных органов и их взаимодействии. В документе есть главы о президенте, правительстве, Госдуме, Совете Федерации, субъектах Федерации», — перечислил Крашенинников.

Он также напомнил, что в 2020 году был принят ряд поправок к основному закону. Одной из целей их принятия было повышение эффективности органов государственной власти и их взаимодействия.

«Например, мы закрепили обязательную индексацию пенсий. До этого при обсуждении федерального бюджета каждый раз с Минфином решали, нужно ли индексировать пенсии и на сколько», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.