Губернатор Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днём Конституции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«Наша общая обязанность — бережно относиться к заложенным в основном законе нормам и ценностям, без которых немыслимо ни настоящее, ни будущее нашей Родины», — сказано в тексте.

Губернатор поздравил жителей области, пожелав им новых достижений на благо своих близких и страны.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в День Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.