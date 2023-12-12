Губернатор Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днём Конституции
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
«Наша общая обязанность — бережно относиться к заложенным в основном законе нормам и ценностям, без которых немыслимо ни настоящее, ни будущее нашей Родины», — сказано в тексте.
Губернатор поздравил жителей области, пожелав им новых достижений на благо своих близких и страны.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в День Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.