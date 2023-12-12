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Школьники в Ивановской области получили ожоги из-за прорыва теплотрассы

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Прокуратура Ивановской области заявила, что в городе Юже школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы.
Школьники в Ивановской области получили ожоги из-за прорыва теплотрассы
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что сегодня около 08:15 группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги», — говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура отметила, что по факту происшествия организована проверка. По её результатам будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком, которая образовалась в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков.

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