Школьники в Ивановской области получили ожоги из-за прорыва теплотрассы

Прокуратура Ивановской области заявила, что в городе Юже школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы.

«Предварительно установлено, что сегодня около 08:15 группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги», — говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура отметила, что по факту происшествия организована проверка. По её результатам будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком, которая образовалась в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков.