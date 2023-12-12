ФНС и ФСБ вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива на миллиарды рублей

ФНС и совместно с ФСБ разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источник, осведомлённый о результатах проекта Федеральной налоговой службы по выявлению ухода от налогов в алкогольной отрасли.

Отмечается, что ФНС и совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива.

Уточняется, что неучтёнными могут быть более двух миллиардов литров напитка, а неуплаченных налогов — на десятки миллиардов рублей.

В октябре глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею введения акциза на весь спирт.

4 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо внести в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт.

По её словам, 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкоголя.