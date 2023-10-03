Силуанов: Минфин поддерживает идею введения акциза на весь спирт

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею введения акциза на весь спирт.

Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберём, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют, корвалол например, чтобы они не подорожали, чтобы мы могли точечно дать субсидии и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», — цитирует его ТАСС.

В июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь производящийся в России этиловый спирт для борьбы с производителями нелегальных алкогольных напитков.