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Силуанов: Минфин поддерживает идею введения акциза на весь спирт

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею введения акциза на весь спирт.
Силуанов: Минфин поддерживает идею введения акциза на весь спирт
  • РИА Новости

Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберём, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют, корвалол например, чтобы они не подорожали, чтобы мы могли точечно дать субсидии и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», — цитирует его ТАСС.

В июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь производящийся в России этиловый спирт для борьбы с производителями нелегальных алкогольных напитков.

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