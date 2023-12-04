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Матвиенко: до 40% медицинского спирта идёт на нелегальный алкоголь

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо внести в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт.

Как передаёт РИА Новости, по её словам, Минфин ранее разрабатывал законопроект об акцизах на медицинский спирт и подключился Минздрав, но решения всё ещё нет.

Матвиенко рассказала, что ФСБ при проведении обысков у производителей и оптовиков медицинского спирта выявила «мошеннические схемы». Так, 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкоголя, сказала она.

В октябре глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею введения акциза на весь спирт.

Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что ведомство не поддержало идею разрешить онлайн-продажу алкоголя.

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