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Роспотребнадзор не поддержал онлайн-торговлю спиртным

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Роспотребнадзор не поддержал идею разрешить онлайн-продажу алкоголя, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
Роспотребнадзор не поддержал онлайн-торговлю спиртным
  • РИА Новости

«Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и чёткая — мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», — цитирует его ТАСС.

По словам Прусакова, есть риск того, что потребитель не получит тот товар, который на самом деле заказал. Кроме того, есть опасность торговли опасным, суррогатным алкоголем со всеми вытекающими последствиями.

По подсчётам международной компании Group-IB, оборот нелегального рынка продажи алкоголя в интернете в 2019 году составил 2,5 млрд рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил идею о легализации онлайн-торговли алкоголем.

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