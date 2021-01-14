Эксперт оценил идею о легализации онлайн-торговли алкоголем

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил идею о легализации онлайн-торговли алкоголем.
Эксперт оценил идею о легализации онлайн-торговли алкоголем
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что в настоящее время онлайн-торговля спиртными напитками запрещена законом, а в США, Великобритании и других странах Запада можно заказать алкоголь по интернету.

«Есть там небольшие винокурни, где производят в небольших количествах и присылают дегустационные образцы. Даже в режиме карантина онлайн-дегустации таким образом проводятся. Там это нормальная практика», — сказал Шапкин.

Как считает эксперт, развивается вся онлайн-торговля.

«Она развивалась ещё до пандемии, но в пандемию всё ускорилось. Это нормальная вещь. Более того, доставка продуктов питания и алкоголя может послужить дополнительным развитием потребительского сектора», — заключил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Росалкогольрегулировании оценили продажи спиртных напитков по итогам трёх кварталов 2020 года.

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