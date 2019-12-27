Эксперты оценили доходы от нелегальной онлайн-продажи алкоголя

По подсчётам международной компании Group-IB, оборот нелегального рынка продажи алкоголя в интернете в 2019 году составил 2,5 млрд рублей, сообщает «Газета.Ru».

По данным специалистов, это на 19% больше по сравнению с 2018 годом.

В компании отметили, что в общей сложности эксперты обнаружили около 2500 интернет-сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, продающих спиртное в обход действующего законодательства.

По данным исследования, средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки, или 6000 человек в месяц.

Ранее ФАН сообщало, что экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование российских игристых вин популярных брендов.