Эксперты оценили доходы от нелегальной онлайн-продажи алкоголя
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- globallookpress.com
По данным специалистов, это на 19% больше по сравнению с 2018 годом.
В компании отметили, что в общей сложности эксперты обнаружили около 2500 интернет-сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, продающих спиртное в обход действующего законодательства.
По данным исследования, средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки, или 6000 человек в месяц.
Ранее ФАН сообщало, что экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование российских игристых вин популярных брендов.