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В МВД России выступили против штрафов за превышение средней скорости

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках.

Об этом она сообщила в своём Telegram.

«Всем автолюбителям страны хочу сказать, что МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — сказала Волк в видеообращении. 

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Министерство транспорта России намерено усилить роль «динамических информационных табло», а также «знаков переменной информации», с помощью которых обычно вводится временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.

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