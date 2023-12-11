В МВД России выступили против штрафов за превышение средней скорости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках.

Об этом она сообщила в своём Telegram.

«Всем автолюбителям страны хочу сказать, что МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — сказала Волк в видеообращении.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Министерство транспорта России намерено усилить роль «динамических информационных табло», а также «знаков переменной информации», с помощью которых обычно вводится временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.