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«Ъ»: Минтранс доработал предложение о штрафах за превышение средней скорости

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Минтранс России доработал и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правилах дорожного движения (ПДД), которые будут запрещать превышать среднюю скорость между камерами.
«Ъ»: Минтранс доработал предложение о штрафах за превышение средней скорости
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале издания «Коммерсантъ».

Соответствующий проект поддержали регионы и Минэкономики. На следующем этапе планируется внести поправки к КоАП со штрафами. Указывается, что это сможет вернуть практику наказания за нарушение, которая была прекращена два года назад.

Минтранс предлагает ввести поправки с 1 сентября 2024 года.

В августе сообщалось, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал данное предложение.

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