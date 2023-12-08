«Ъ»: Минтранс доработал предложение о штрафах за превышение средней скорости

Минтранс России доработал и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правилах дорожного движения (ПДД), которые будут запрещать превышать среднюю скорость между камерами.

Об этом говорится в материале издания «Коммерсантъ».

Соответствующий проект поддержали регионы и Минэкономики. На следующем этапе планируется внести поправки к КоАП со штрафами. Указывается, что это сможет вернуть практику наказания за нарушение, которая была прекращена два года назад.

Минтранс предлагает ввести поправки с 1 сентября 2024 года.

В августе сообщалось, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал данное предложение.