«Ъ»: Минтранс доработал предложение о штрафах за превышение средней скорости
- РИА Новости
Об этом говорится в материале издания «Коммерсантъ».
Соответствующий проект поддержали регионы и Минэкономики. На следующем этапе планируется внести поправки к КоАП со штрафами. Указывается, что это сможет вернуть практику наказания за нарушение, которая была прекращена два года назад.
Минтранс предлагает ввести поправки с 1 сентября 2024 года.
В августе сообщалось, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал данное предложение.