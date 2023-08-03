«Ъ»: в России намерены вновь ввести штраф за превышение средней скорости

Российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заседание рабочей группы «Безопасность дорожного движения».

Уточняется, что в правилах ожидается появление нового термина «средняя скорость движения транспортного средства». Поясняется, что речь идёт о значении, равном «отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Данный показатель будет фиксироваться цепочкой видеокамер.

Как указывается в материале, в КоАП детально регламентируют процедуру по вынесению штрафов, а в постановлении кабмина тщательно пропишут требования к установке камер, в том числе фиксирующих среднюю скорость.

Замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов указал лишь несколько деталей из готовящихся документов, в частности, местом совершения правонарушения будет являться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. Если же видеокамера зафиксировала одновременно превышение мгновенной и средней скорости, то штраф будет за какое-то одно нарушение.

Вместе с этим в МВД считают, что до введения наказания необходимо устранить ряд «правовых пробелов», например, надо решить ситуацию с подсудностью, когда контролируемый камерами участок находится на территории нескольких российских субъектов.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации определили новые составы правонарушений для пользователей электросамокатов.