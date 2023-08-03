Автоэксперт Моржаретто поддержал планы вернуть штрафы за превышение средней скорости

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.

Специалист поддержал данное решение. По его словам, штрафы за среднюю скорость — «мировая практика, показавшая своё приличное качество работы».

«Начали в Европе с того, что измеряли среднюю скорость в туннелях, на мостах, потом оказалось, что эту практику можно распространить и на обычные дороги, и это достаточно эффективная мера по предупреждению нарушений. Для водителя это даже лучше, потому что, если проскочил через камеру первую, сбросил скорость до минимальной, едешь тихо-тихо, чтобы средняя скорость получилась нормальной, в отличие от обычной камеры, которая заставляет резко водителя бить педаль в пол и может привести к проблемам», — рассказал Моржаретто.

Как подчеркнул эксперт, во многих регионах положительно оценили данную практику.

Собеседник RT также добавил, что сейчас рекомендовано внести изменения в КоАП и ПДД, «чтобы это узаконить».

«Не было такого термина ни в одном из законов — «средняя скорость», не было никаких правил, как мерить, поэтому запретили измерять с помощью таких параметров, сейчас если внесут в законодательство понятие «средней скорости», тогда можно чётко прописать правила», — заключил он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на итоги заседания рабочей группы «Безопасность дорожного движения» писал, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.

Как указывается в материале, в КоАП детально регламентируют процедуру по вынесению штрафов, а в постановлении кабмина тщательно пропишут требования к установке камер, в том числе фиксирующих среднюю скорость.