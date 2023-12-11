В Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Минприроды.
Как отметили в ведомстве, рейды для предупреждения браконьерства будут и во время январских каникул.
Нарушением является не только незаконная рубка, но и приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленных деревьев хвойных пород.
Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил, что в предновогодний период в регионе усилили контроль за лесами.