В Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом

В Калининградской области сотрудники полиции и работники природного парка «Виштынецкий» оказывают помощь в охране хвойных деревьев перед Новым годом.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Минприроды.

Как отметили в ведомстве, рейды для предупреждения браконьерства будут и во время январских каникул.

Нарушением является не только незаконная рубка, но и приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленных деревьев хвойных пород.

Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил, что в предновогодний период в регионе усилили контроль за лесами.