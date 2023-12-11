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В Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом

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В Калининградской области сотрудники полиции и работники природного парка «Виштынецкий» оказывают помощь в охране хвойных деревьев перед Новым годом.
В Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Минприроды.

Как отметили в ведомстве, рейды для предупреждения браконьерства будут и во время январских каникул.

Нарушением является не только незаконная рубка, но и приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленных деревьев хвойных пород.

Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил, что в предновогодний период в регионе усилили контроль за лесами.

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