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В Удмуртии усилили контроль за лесами перед Новым годом

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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов заявил, что в предновогодний период в регионе усилили контроль за лесами.
В Удмуртии усилили контроль за лесами перед Новым годом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«На протяжении всего года мы ведём активную работу с незаконными рубками: за это время наши лесные инспекторы провели почти 10 тыс. рейдов. Для сравнения — в 2022 году их было 6387. Материалы обо всех 83 случаях нарушений направлены на рассмотрение в правоохранительные органы», — сказал Удалов.

Отмечается, что в настоящее время лесная охрана и инспекторы ГИБДД патрулируют леса и проверяют транспортные средства.

В канун Нового года к контролю подключатся сотрудники полиции для проверки ёлочных базаров.

Ранее сообщалось, что в России заготовят 60 тыс. елей и сосен для продажи к Новому году.

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