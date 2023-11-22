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В России заготовят 60 тысяч елей и сосен для продажи к Новому году

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В России на землях лесного фонда для продажи к Новому году заготовят около 60 тыс. елей, сосен и пихт.
В России заготовят 60 тысяч елей и сосен для продажи к Новому году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Рослесинфорг.

Отмечается, что объёмы больше примерно на 5% по сравнению с 2022 годом.

«Традиционные регионы-поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних ёлок, заготовленных в лесу», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ёлочные базары откроют в Нижнем Новгороде во второй половине декабря.

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