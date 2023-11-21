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Ёлочные базары откроют в Нижнем Новгороде во второй половине декабря

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В Нижнем Новгороде во второй половине декабря откроются ёлочные базары.
Ёлочные базары откроют в Нижнем Новгороде во второй половине декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской Департамент развития предпринимательства и инвестиций.

Ярмарки будут работать в Московском, Канавинском, Автозаводском, Советском, Приокском и Нижегородском районах города.

Как отметили в департаменте, о сроках размещения и конкретных адресах площадок будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье установят 110 праздничных елей предстоящей зимой.

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