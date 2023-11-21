RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье установят 110 праздничных елей предстоящей зимой

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 декабря все новогодние ели региона украсит праздничная иллюминация.
В Подмосковье установят 110 праздничных елей предстоящей зимой
  • АГН «Москва»

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

В этом году в области установят 110 новогодних деревьев. Также будут функционировать 248 ёлочных базаров и 50 праздничных новогодних ярмарок.

Кроме того, этой зимой в регионе пройдёт более 3,7 тыс. новогодних мероприятий, в том числе 39 бесплатных ледовых шоу с участием фигуристов Татьяны Навки и Ильи Авербуха.

Ранее сообщалось, что рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге организуют на трёх площадках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить