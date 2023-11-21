В Подмосковье установят 110 праздничных елей предстоящей зимой

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 декабря все новогодние ели региона украсит праздничная иллюминация.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

В этом году в области установят 110 новогодних деревьев. Также будут функционировать 248 ёлочных базаров и 50 праздничных новогодних ярмарок.

Кроме того, этой зимой в регионе пройдёт более 3,7 тыс. новогодних мероприятий, в том числе 39 бесплатных ледовых шоу с участием фигуристов Татьяны Навки и Ильи Авербуха.

Ранее сообщалось, что рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге организуют на трёх площадках.