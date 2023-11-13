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Рождественскую ярмарку в Петербурге проведут на трёх площадках

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Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге организуют на трёх площадках, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Рождественскую ярмарку в Петербурге проведут на трёх площадках
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На Манежной и Дворцовой площадях ярмарка будет работать с 9 декабря по 8 января, на Московской площади — с 22 декабря по 8 января.

«В связи с проведением праздничных мероприятий будут введены временные ограничения в движении транспорта», — уточнил Пиотровский.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону в честь Нового года улицы украсят световые деревья и арки, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу управления наружной рекламой города.

Кроме того, на мосту на проспекте Стачек и Ворошиловском мосту появятся световые консоли и подвесные гирлянды, а в парке Горького и на площади Советов установят новые новогодние ели.

«Высота каждой ёлки составляет 21 м, что сравнимо с семиэтажным домом», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в традиционное путешествие по регионам страны.

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