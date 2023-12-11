В Подмосковье построят более 70 социальных объектов в 2024 году

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в регионе в 2024 году построят 72 социальных объекта.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В 2023 году мы должны были построить 57 объектов. Пятьдесят построили, остальные — сдадим до конца года. В 2024 году у нас в планах 72 объекта. Традиционно большую часть составляют объекты образования», — сказал Локтев.

Отмечается, что в это число входит 25 школ и 11 детских садов более чем на три тысячи мест.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы построят школу и детский сад.