В Удмуртии капитально отремонтируют 18 школ

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе за 2024—2026 годы капитально отремонтируют 18 школ.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Так, в этом году в Удмуртии уже открылись 14 школ. Там уже вовсю учатся ребята. Работы в ещё девяти учреждениях завершим до конца года», — сказал Бречалов.

Отмечается, что программа капремонта школ реализуется в рамках нацпроекта «Образование» совместно с Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что в Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года.