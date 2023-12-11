RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии капитально отремонтируют 18 школ

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе за 2024—2026 годы капитально отремонтируют 18 школ.
В Удмуртии капитально отремонтируют 18 школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Так, в этом году в Удмуртии уже открылись 14 школ. Там уже вовсю учатся ребята. Работы в ещё девяти учреждениях завершим до конца года», — сказал Бречалов.

Отмечается, что программа капремонта школ реализуется в рамках нацпроекта «Образование» совместно с Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что в Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить