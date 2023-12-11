В Удмуртии капитально отремонтируют 18 школ
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Так, в этом году в Удмуртии уже открылись 14 школ. Там уже вовсю учатся ребята. Работы в ещё девяти учреждениях завершим до конца года», — сказал Бречалов.
Отмечается, что программа капремонта школ реализуется в рамках нацпроекта «Образование» совместно с Минпросвещения России.
Ранее сообщалось, что в Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года.