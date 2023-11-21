В Тульской области капитально отремонтируют десять школ в ближайшие два года

Министр образования Тульской области Оксана Осташко заявила, что в ближайшие два года в регионе капитально отремонтируют десять школ.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Отмечается, что в целом на модернизацию школьных систем образования в области в 2024—2025 годах направят 408 млн рублей.

Комплексный капитальный ремонт проведут в школах Тулы, Ефремова, Новомосковска, Воловского и Куркинского районов.

Кроме того, в 2024 году продолжится реализация нацпроекта «Образование». Планируется построить 31 центр «Точка роста», три кванторума, две школы на 1100 и 600 мест, отремонтировать и оснастить три спортивных зала, создать 420 новых мест дополнительного образования для детей, внедрить цифровую образовательную среду в 39 школах.

Ранее сообщалось, что в Люблине построят новые школу и детсад.