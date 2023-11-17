В Люблине построят новую школу и детсад

В Люблине планируют построить новую школу и детский сад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«В Люблине утвердили градостроительную документацию по образовательному комплексу на проспекте 40 лет Октября и детскому саду на ул. Ставропольской», — рассказал мэр.

По его словам, в Нижегородском районе построят школу на 600 мест, а в Выхино-Жулебине — физкультурно-оздоровительный комплекс.

Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочей поездки по столице региона ознакомился с ходом строительства школ, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.

Образовательное учреждение на Федеральной улице почти достроено, занятия должны начаться в январе 2024 года. Строительство проходило по нацпроекту «Образование».

Ещё одна школа откроется осенью 2024 года на улице Чапаева.

«Прямо сейчас в Ставрополе строится три школы. Будем стараться, чтобы все они были открыты в будущем году. Город растёт, развивается, поэтому в 2024 году будем закладывать строительство ещё двух школ», — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что на Сахалине и Курилах за последние пять лет сдали в эксплуатацию более 20 объектов образования — школы, учебные корпуса и детские сады.