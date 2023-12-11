В РГСУ призвали сделать обязательной медсправку при подаче документов

В перечень документов, которые требуется предоставлять абитуриенту при подаче документов для поступления, следует вернуть медицинскую справку. Об этом RT заявил первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев.

Как отметил Алиев, в соответствии с постановлением правительства России от 14 августа 2013 года № 697 справка о здоровье по форме 086у требуется при поступлении в вузы только по специальностям, связанным с педагогикой, медициной и рядом отраслей с повышенной опасностью (транспорт, энергетика).

При этом к заболеваниям, которые препятствуют обучению по данным направлениям, относится туберкулёз, вирусные заболевания и психические расстройства, отметил собеседник RT.

Но при отсутствии требований к предоставлению справки о состоянии здоровья наличие данных болезней не является противопоказанием для обучения по другим специальностям, заявил первый проректор.

«Такой подход имеет два существенных изъяна. Во-первых, повышает риск заболеваемости, например, таким грозным недугом, как туберкулёз, остальных учащихся, поскольку им придётся контактировать не только в учебных аудиториях, но и в общежитиях. Во-вторых, даже получив образование, студенты, страдающие, например, психическими заболеваниями, не смогут полноценно трудиться, а значит средства государства на образование, будут потрачены напрасно», — объяснил он.

При этом, как добавил Алиев, данная постановка вопроса не отменяет программ социальной адаптации для лиц, страдающих тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

«Но корректировка образовательного трека должна проходить в момент окончания школы, а не в период учебы в высшем учебном заведении. Более того, вузу важно заранее понимать, какое количество студентов имеют существенные ограничения по здоровью, хотя бы для того, чтобы спланировать нагрузку при занятиях физкультурой», — выразил уверенность он.

В соответствии с действующим законодательством отчисление студента, имеющего серьёзные заболевания, может быть оформлено только по инициативе самого студента.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе.