В России призвали ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников
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В обращении политолог отметил, что в настоящее время внутренними приказами ряда отечественных высших учебных заведений установлены механизмы финансовой поддержки студентов, обучающихся на платной основе, но показывающих значительные успехи в учёбе.
Так, в некоторых университетах можно получить скидку за первый год обучения при определённом уровне баллов, набранных на ЕГЭ, и за успешное прохождение дополнительных испытаний, напомнил эксперт.
Ещё в некоторых вузах предусмотрены скидки за высокую успеваемость, которыми можно пользоваться на протяжении всего срока обучения, пояснил собеседник RT.
В то же время во многих вузах подобные меры поддержки отсутствуют, хотя они могли бы стимулировать тысячи молодых людей на то, чтобы больше времени посвящать процессу получения необходимых знаний, становиться более квалифицированными специалистами в своих областях, заметил Орлов.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории Российской Федерации относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — говорится в обращении.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что дети участников СВО должны иметь возможность учиться в лучших вузах страны.