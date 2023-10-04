Узнать больше

В России призвали ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
В России призвали ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников
  • Gettyimages.ru

В обращении политолог отметил, что в настоящее время внутренними приказами ряда отечественных высших учебных заведений установлены механизмы финансовой поддержки студентов, обучающихся на платной основе, но показывающих значительные успехи в учёбе.

Так, в некоторых университетах можно получить скидку за первый год обучения при определённом уровне баллов, набранных на ЕГЭ, и за успешное прохождение дополнительных испытаний, напомнил эксперт.

Ещё в некоторых вузах предусмотрены скидки за высокую успеваемость, которыми можно пользоваться на протяжении всего срока обучения, пояснил собеседник RT.

В то же время во многих вузах подобные меры поддержки отсутствуют, хотя они могли бы стимулировать тысячи молодых людей на то, чтобы больше времени посвящать процессу получения необходимых знаний, становиться более квалифицированными специалистами в своих областях, заметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории Российской Федерации относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — говорится в обращении.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что дети участников СВО должны иметь возможность учиться в лучших вузах страны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить