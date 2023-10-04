В России призвали ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в настоящее время внутренними приказами ряда отечественных высших учебных заведений установлены механизмы финансовой поддержки студентов, обучающихся на платной основе, но показывающих значительные успехи в учёбе.

Так, в некоторых университетах можно получить скидку за первый год обучения при определённом уровне баллов, набранных на ЕГЭ, и за успешное прохождение дополнительных испытаний, напомнил эксперт.

Ещё в некоторых вузах предусмотрены скидки за высокую успеваемость, которыми можно пользоваться на протяжении всего срока обучения, пояснил собеседник RT.

В то же время во многих вузах подобные меры поддержки отсутствуют, хотя они могли бы стимулировать тысячи молодых людей на то, чтобы больше времени посвящать процессу получения необходимых знаний, становиться более квалифицированными специалистами в своих областях, заметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории Российской Федерации относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — говорится в обращении.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что дети участников СВО должны иметь возможность учиться в лучших вузах страны.