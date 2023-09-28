Мишустин: дети участников СВО должны иметь возможность учиться в лучших вузах

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что власти страны продолжат делать всё возможное, чтобы дети участников спецоперации могли учиться в лучших высших учебных заведениях.

Об этом пишет ТАСС.

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами, чьи родители участвуют в СВО, на полях Московского финансового форума.

«Мы будем продолжать делать всё возможное для того, чтобы ребята, чьи родители, родные защищают нашу страну, могли учиться в лучших вузах», — подчеркнул премьер.

5 сентября в Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.

Замминистра просвещения Татьяна Васильева сообщала, что более 2,5 тыс. абитуриентов зачислены в педагогические вузы по квоте для участников СВО и их детей.