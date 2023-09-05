Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов
В Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.
- Gettyimages.ru
- © Carlos Barquero Perez
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.
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