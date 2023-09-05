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Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов

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В Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.
Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Barquero Perez

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.

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