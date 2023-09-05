Участники СВО смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов

В Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.