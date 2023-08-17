Минобрнауки утвердило право участников СВО переходить на бесплатное обучение

Министерство науки и высшего образования России утвердило право участников специальной военной операции и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что при переходе учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также задолженностей по оплате.

Кроме того, студенты должны будут предоставить документ, подтверждающий их участие в спецоперации.

Ранее в Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО.

Также вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО.