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Минобрнауки утвердило право участников СВО переходить на бесплатное обучение

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Министерство науки и высшего образования России утвердило право участников специальной военной операции и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября.
Минобрнауки утвердило право участников СВО переходить на бесплатное обучение
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что при переходе учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также задолженностей по оплате.

Кроме того, студенты должны будут предоставить документ, подтверждающий их участие в спецоперации.

Ранее в Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО.

Также вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО.

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