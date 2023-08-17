Минобрнауки утвердило право участников СВО переходить на бесплатное обучение
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что при переходе учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также задолженностей по оплате.
Кроме того, студенты должны будут предоставить документ, подтверждающий их участие в спецоперации.
Ранее в Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО.
Также вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО.